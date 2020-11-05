Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал игру своей команды в проигранном матче Лиги чемпионов турецкому Истанбул Башакшехир (1:2).

"Результаты последних двух матчей – это удар в живот. Я знаю единственный способ ответить и, надеюсь, игроки тоже – объединить усилия в игре с Эвертоном.

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Я рад, что нас ждет матч в субботу. Нужно всегда оставаться сильными", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов "красные дьяволы" на выезде уступили дебютанту турнира Истанбул Башакшехир. Как следствие, подопечные Сульшера остались на первой строчке турнирной таблицы группы Н, турецкая команда поднялась на третье место.

В крайнем матче английской Премьер-лиги манкунианцы проиграли Арсеналу (0:1) и после 7 туров занимают 15-ю строчку.

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