Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував гру своєї команди у програному матчі Ліги чемпіонів турецькому Істанбул Башакшехір (1:2).

"Результати останніх двох матчів – це удар в живіт. Я знаю єдиний спосіб відповісти і, сподіваюся, гравці теж – об'єднати зусилля у грі з Евертоном.

Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти Істанбул Башакшехір – 2:1

Я радий, що нас чекає матч в суботу. Потрібно завжди залишатися сильними", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів "червоні дияволи" на виїзді поступились дебютанту турніру Істанбул Башакшехір. Як наслідок, підопічні Сульшера залишились на першій сходинці турнірної таблиці групи Н, турецька команда піднялась на третє місце.

У крайньому матчі англійської Прем'єр-ліги манкуніанці програли Арсеналу (0:1) і після 7 турів посідають 15-ту сходинку.

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