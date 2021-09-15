Поражение от Янг Бойз стало уже седьмым для Сульшера во главе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, информирует BT Sport. Интересно, что в активе норвежца всего 11 матчей в ЛЧ.

Гол Роналду и сенсационное фиаско фаворита в видеообзоре матча Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Таким образом, Сульшер "опередил" ван Гала и Моуринью – у двух экс-наставников "красных дьяволов" на двоих 6 поражений в 20 поединках.

Напомним, Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Янг Бойз в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью