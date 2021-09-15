Сульшер превзошел Моуринью и ван Гала по количеству поражений в Лиге чемпионов во главе Манчестер Юнайтед
13:27 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер имеет негативную тенденцию в Лиге чемпионов.
завершено
66’ Моуми Нгамалеу
90+5’ Жордан Сибачо
Арон Ван-Биссака 35’
35’ Арон Ван-Биссака
66’ Моуми Нгамалеу
90+5’ Жордан Сибачо
Поражение от Янг Бойз стало уже седьмым для Сульшера во главе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, информирует BT Sport. Интересно, что в активе норвежца всего 11 матчей в ЛЧ.
Гол Роналду и сенсационное фиаско фаворита в видеообзоре матча Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1
Таким образом, Сульшер "опередил" ван Гала и Моуринью – у двух экс-наставников "красных дьяволов" на двоих 6 поражений в 20 поединках.
Напомним, Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Янг Бойз в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью
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