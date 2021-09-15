Сульшер перевершив Моурінью та ван Гала за кількістю поразок у Лізі чемпіонів на чолі Манчестер Юнайтед
13:24 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має негативну тенденцію в Лізі чемпіонів.
завершено
66’ Моумі Нгамалеу
90+5’ Жордан Сібачо
Арон Ван-Біссака 35’
35’ Арон Ван-Біссака
66’ Моумі Нгамалеу
90+5’ Жордан Сібачо
Поразка від Янг Бойз стала вже сьомою для Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів, інформує BT Sport. Цікаво, що в активі норвежця всього 11 матчів у ЛЧ.
Гол Роналду і сенсаційне фіаско фаворита у відеоогляді матчу Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1
Таким чином, Сульшер "випередив" ван Гала та Моурінью – у двох екс-наставників "червоних дияволів" на двох 6 поразок у 20 поєдинках.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Янг Бойз в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів (1:2).
Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті
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