Поразка від Янг Бойз стала вже сьомою для Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів, інформує BT Sport. Цікаво, що в активі норвежця всього 11 матчів у ЛЧ.

Гол Роналду і сенсаційне фіаско фаворита у відеоогляді матчу Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Таким чином, Сульшер "випередив" ван Гала та Моурінью – у двох екс-наставників "червоних дияволів" на двох 6 поразок у 20 поєдинках.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Янг Бойз в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів (1:2).

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті