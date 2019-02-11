Сульшер: Потеря важных игроков делает ПСЖ непредсказуемым

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"Мы с нетерпением ждем этого матча. Я хочу, чтобы мои игроки были уверены и одержали победу. Любая команда, которая теряет важных игроков, будет чувствовать некоторый дискомфорт, но это дает шанс сопернику. При этом подобная проблема делает игру ПСЖ более непредсказуемой.

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Конечно, мы догадываемся, что они намерены сделать. Думаю, у нас есть высокие шансы на положительный результат, так как мы подошли к матчу в оптимальном состоянии. Мы уверены в себе и действуем как единое целое.

Если и есть подходящее время для того, чтобы участвовать в больших матчах, то это именно оно", – цитирует Сульшера пресс-служба Манчестер Юнайтед.

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Напомним, что травмы помешают помочь парижанам в противостоянии с манкунианцами Эдинсону Кавани, Неймару и Томасу Менье.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится завтра, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.