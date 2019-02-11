УЕФА объявил, в каких случаях будет использоваться VAR в Лиге чемпионов

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти объяснил, при каких условиях будут применять систему VAR в плей-офф Лиги чемпионов.

"Видеопомощник вмешивается только тогда, когда замечает очевидную и явную ошибку в четырех ситуациях, влияющих на ход матча. Это голы и нарушение правил перед ними, решения относительно пенальти и нарушение правил перед ним, прямые красные карточки; ложная идентификация игроков.

УЕФА утвердил использование VAR в плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Это также касается голов, забитых после нарушения правил в атаке и из положения вне игры. Новейшие 3D-технологии помогут видеопомощникам определять, был ли офсайд.

Видеопомощники также вмешиваются в случае откровенно грубой игры, которая по правилам должна наказываться прямой красной карточкой.

Видеопомощник арбитра (VAR). Как работает система видеоповторов будущего

Опять же, видеопомощники вмешиваются только тогда, когда видят явный фол в штрафной, за который нужно назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, при игре рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча и рукой.

Бригада VAR должна принять во внимание движение, дистанцию ​​и позицию руки или ладони, чтобы решить, наказывать ли за контакт. Главный рефери должен посмотреть повтор инцидента", – приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Отметим, что первыми двумя поединками ЛЧ, во время которых будет работать система VAR, станут противостояния Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен на Олд Траффорд и Рома – Порту на Стадио Олимпико.