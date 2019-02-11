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Сульшер: Втрата важливих гравців робить ПСЖ непередбачуваним

11 лютого 18:16 322 Читать на русском
Сульшер: Втрата важливих гравців робить ПСЖ непередбачуваним
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

"Ми з нетерпінням чекаємо цього матчу. Я хочу, щоб мої гравці були впевненими і здобули перемогу. Будь-яка команда, яка втрачає важливих гравців, буде відчувати деякий дискомфорт, але це дає шанс супернику. При цьому подібна проблема робить гру ПСЖ більш непередбачуваною.

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Звичайно, ми здогадуємося, що вони мають намір зробити. Думаю, у нас є високі шанси на позитивний результат, так як ми підійшли до матчу в оптимальному стані. Ми впевнені в собі і діємо як єдине ціле.

Якщо і є вдалий час для того, щоб брати участь у великих матчах, то це саме він", – цитує Сульшера прес-служба Манчестер Юнайтед.

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Нагадаємо, що травми завадять допомогти парижанам у протистоянні з манкуніанцями Едінсону Кавані, Неймару і Томасу Меньє.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться завтра, 12 лютого, о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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