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Сульшер – про неймовірний камбек Манчестер Юнайтед: Можемо пройти весь турнірний шлях

09:28 1248 Читать на русском
Сульшер – про неймовірний камбек Манчестер Юнайтед: Можемо пройти весь турнірний шлях
Уле Гуннар Сульшер / офіційний сайт УЄФА

Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями після перемоги над Парі Сен-Жермен (3:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

"Це фантастика! Віра в хлопців була тим, на що ми сподівались. У нас, вочевидь, вийшов чудовий старт матчу. Ми мали план забити першими, та не очікували настільки швидкого гола! Це відкрило гру для нас.

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Ми завжди знали, що це можливо. Це такий клуб! Це те, що ми робимо! Це просто Манчестер Юнайтед. Два молодих гравці, які вийшли на заміну, додали нам енергії, коли потрібен був гол.

Сер Алекс Фергюсон також щасливий і гордий. Ось як це робиться в Манчестер Юнайтед. Ми можемо пройти весь шлях у турнірі до кінця, але давайте просто дочекаємося жеребкування. У чвертьфіналі всі команди будуть сильними", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що МЮ після домашньої поразки від ПСЖ (0:2) зумів здолати парижан на виїзді завдяки дублю Лукаку та м'ячу Решфорда з пенальті в доданий арбітром час.

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