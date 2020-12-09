Сульшер – о вылете МЮ в Лиге Европы: Нельзя давать сопернику преимущество в три мяча и ожидать, что сможем отыграться
Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился впечатлениями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.
"Мы слишком поздно начали играть. Хороший настрой на игру и снова камбэк. Здесь можно играть? как в АПЛ, нельзя давать сопернику преимущество в три мяча и ожидать, что мы отыграемся. До самого конца нам не везло, но мы почти подумали, что все удастся в последнюю минуту.
Вылет манкунианцев в Лигу Европы в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед – 3:2
Конечно, нельзя сказать, что мы играли достаточно хорошо, нет. Нам досталась сложная группа, важнейшее поражение мы потерпели в гостях от Истанбула – там мы потеряли очки, которые должны были у нас быть.
Сегодня мы были близки. Мы знали, что нам нужно защищаться от кроссов и передач в штрафную, но мы не смогли с ними справиться. Мы не можем жалеть себя. Мы погрустим несколько минут и будем концентрироваться на самой важной игре в субботу", – поделился Сульшер в эфире BT Sport.
Напомним, Манчестер Юнайтед уступил РБ Лейпциг и лишился шансов на продолжение выступлений в плей-офф Лиги чемпионов.
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