"Мы слишком поздно начали играть. Хороший настрой на игру и снова камбэк. Здесь можно играть? как в АПЛ, нельзя давать сопернику преимущество в три мяча и ожидать, что мы отыграемся. До самого конца нам не везло, но мы почти подумали, что все удастся в последнюю минуту.

Вылет манкунианцев в Лигу Европы в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед – 3:2

Конечно, нельзя сказать, что мы играли достаточно хорошо, нет. Нам досталась сложная группа, важнейшее поражение мы потерпели в гостях от Истанбула – там мы потеряли очки, которые должны были у нас быть.

Сегодня мы были близки. Мы знали, что нам нужно защищаться от кроссов и передач в штрафную, но мы не смогли с ними справиться. Мы не можем жалеть себя. Мы погрустим несколько минут и будем концентрироваться на самой важной игре в субботу", – поделился Сульшер в эфире BT Sport.

Напомним, Манчестер Юнайтед уступил РБ Лейпциг и лишился шансов на продолжение выступлений в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Ман Юнайтед в Лигу Европы, парижский скандал