"Ми занадто пізно почали грати. Хороший настрій на гру і знову камбек. Тут не можна грати, як в АПЛ, не можна давати супернику перевагу в три м'ячі і очікувати, що ми відіграємось. До самого кінця нам не щастило, але ми мало не подумали, що все вдасться в останню хвилину.

Виліт манкуніанців у Лігу Європи у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед – 3:2

Звичайно, не можна сказати, що ми грали досить добре, ні. Нам дісталася складна група, найважливішої поразки ми зазнали в гостях від Істанбула – там ми втратили очки, які повинні були у нас бути.

Сьогодні ми були близькими. Ми знали, що нам потрібно захищатися від кросів і передач до штрафного, але ми не змогли з ними впоратися. Ми не можемо шкодувати себе. Ми посумуємо кілька хвилин і будемо концентруватися на найважливішій грі в суботу", – поділився Сульшер в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед поступився РБ Лейпциг та позбувся шансів на продовження виступів у плей-офф Ліги чемпіонів.

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