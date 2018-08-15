Ступар: Арбитр не засчитал гол Славии из-за нарушения правил, второй гол Динамо был забит из офсайда

Бывший арбитр ФИФА, а ныне – судейский эксперт Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитров в матче Динамо – Славия (2:0).

"О незасчитанном голе Славии: Два игрока Славии были в положении вне игры. Защитники киевлян оставили их вне линии защиты. К тому же они не претендовали, чтобы открыться под эту передачу. Из глубины открывался нападающий чешской команды Тецл, который с правильного положения забил мяч, что и зафиксировал ассистент арбитра.

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Боковой судья не очень хорошо видел этот момент, но угадал, не зафиксировав положение вне игры, которого не было. Главный арбитр не засчитал забитый мяч, потому что до этого было нарушение против Бурды. Когда пошла передача, то против Никиты по-хоккейному сыграл темнокожий игрок Славии Дели.

Ассистент увидев, что арбитр не засчитал взятие ворот, подумал, что он взял ответственность на себя и тоже просигнализировал, что было положение вне игры. Арбитр поединка Даниэль Стефански очень хорошо видел этот момент с нарушением правил против Бурды и отменил взятие ворот.

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Стоит отметить, что второй гол Динамо был забит из офсайда. Цыганков отдал прекрасную передачу, а Беседин здорово открылся. Но в момент передачи сантиметров на 10-20 Артем находился в положении вне игры. То есть был офсайд", – рассказал Ступар для Footboom.

Напомним, Динамо уверенно победило Славию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вышло на Аякс в плей-офф квалификации.