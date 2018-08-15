Ступар: Арбітр не зарахував гол Славії через порушення правил, другий гол Динамо був забитий із офсайду

Колишній арбітр ФІФА, а нині – суддівський експерт Мирослав Ступар прокоментував дії арбітрів у матчі Динамо – Славія (2:0).

"Щодо незарахованого гола Славії: Два гравці Славії були у положенні поза грою. Оборонці киян залишили їх поза лінією захисту. До того ж вони не претендували, щоб відкритися під цю передачу. Із глибини відкривався нападник чеської команди Тецл, який із правильного положення забив м’яч, що і зафіксував асистент арбітра.

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Боковий суддя не дуже добре бачив цей момент, але вгадав, не зафіксувавши положення поза грою, якого не було. Головний арбітр не зарахував забитий м’яч, тому що до цього було порушення проти Бурди. Коли пішла передача, то проти Микити по-хокейному зіграв темношкірий гравець Славії Делі.

Асистент побачивши, що арбітр не зарахував взяття воріт, подумав, що він взяв відповідальність на себе і теж просигналізував, ніби було положення поза грою. Арбітр поєдинку Даніель Стефанські дуже добре бачив цей момент з порушенням правил проти Бурди і відмінив взяття воріт.

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Варто зазначити, що другий гол Динамо був забитий із офсайду. Циганков віддав чудову передачу, а Бєсєдін здорово відкрився. Але в момент передачі сантиметрів на 10-20 Артем перебував у положенні поза грою. Тобто був офсайд", – розповів Ступар для Footboom.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.