Стерлінг став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Прес-служба УЄФА оголосила результати голосування за найкращого гравця тижня за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг визнаний найкращим футболістом 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. 24-річний англієць у грі з Аталантою (5:1) зробив хет-трик, заробив пенальті і віддав гольовий пас.

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На приз також претендували Кіліан Мбаппе з ПСЖ, який забив три голи Брюгге (5:0), хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, який зробив дубль у матчі з Генком (4:1), і форвард Ювентуса Пауло Дибала – автор двох голів у ворота Локомотива.

Загалом у нинішньому сезоні Стерлінг провів 11 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 3 гольові передачі.

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