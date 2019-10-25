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Стерлінг став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

14:29 96 Читать на русском
Стерлінг став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Рахім Стерлінг / Getty images

Прес-служба УЄФА оголосила результати голосування за найкращого гравця тижня за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг визнаний найкращим футболістом 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. 24-річний англієць у грі з Аталантою (5:1) зробив хет-трик, заробив пенальті і віддав гольовий пас.

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На приз також претендували Кіліан Мбаппе з ПСЖ, який забив три голи Брюгге (5:0), хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, який зробив дубль у матчі з Генком (4:1), і форвард Ювентуса Пауло Дибала – автор двох голів у ворота Локомотива.

Загалом у нинішньому сезоні Стерлінг провів 11 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 3 гольові передачі.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Аталанта Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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