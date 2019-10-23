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Стерлинг уничтожил двух одноклубников Малиновского – момент дня в Лиге чемпионов

09:18 158 Читати українською
Стерлинг уничтожил двух одноклубников Малиновского – момент дня в Лиге чемпионов
Стерлинг в окружении партнеров / твиттер Илкая Гюндогана

Вингер Манчестер Сити Стерлинг запомнился роскошным дриблингом в матче группового этапа 3-го тура Лиги чемпионов против Аталанты (5:1).

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

Дриблинг Рахима Стерлинга признан лучшим моментом игрового дня Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – Аталанта – 5:1 – видео голов и обзор матча

Англичанин на скорости обыграл сразу двух защитников Аталанты. УЕФА выбрал этот дриблинг лучшим моментом дня.

Напомним, Манчестер Сити разбил Аталанту (5:1), а Стерлинг оформил хет-трик в матче.

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера

blog_ava
Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера
03:26
709
Теги
Лига чемпионов Аталанта Аталанта Манчестер Сити - Аталанта Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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