"Парни готовы. Я знаю, насколько хорош каждый из них по отдельности и насколько они сильны как единый коллектив... Я знаком с каждым игроком уже не один год, но стартового состава на предстоящую игру у меня все еще нет даже в голове.

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Челси играет в достаточно компактный футбол в обороне, но при этом их фланги могут располагаться максимально широко. Они очень надежно играют в зоне перед штрафной, из-за чего создают проблемы для всех команд.

Я могу их только поздравить с тем, что они нас уже дважды обыграли по ходу текущего сезона. Нам предстоит еще один финал, поэтому посмотрим, смогут ли они это повторить. Мы стали чемпионами Англии в этом году, но я сомневаюсь, что это нам как-то поможет в предстоящей игре. Мы уже довольны тем, что вышли в финал. Но прекрасно понимаем, что если у вас нет огромного желания победить, тогда невозможно выиграть в Лиге чемпионов", – цитирует тренера Манчестер Сити AS.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Манчестер Сити под его руководством стал чемпионом Англии, завоевал Кубок английской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов, где 29 мая встретится с лондонским Челси. А сам Гвардиола получил приз сэра Алекса Фергюсона, как лучший тренер года в Англии.

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