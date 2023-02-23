Оба голкипера продемонстрировали отличную игру и уберегли свои владения "сухими" до перерыва. На старте второго тайма Порту немного зажал Интер, но Онана оставался безупречным. Особенно эффектным был двойной сейв камерунца на 57-й минуте.

Интер в большинстве дожал Порту – джокер Лукаку, судья спас фейр-плей, "нерадзурри" снова ссорились на поле

Концовка встречи была за Интером. Отавио получил вторую желтую, и "нерадзурри" успели воспользоваться численным преимуществом. Джокер миланцев Ромелу Лукаку со второго этажа попал в штангу, но сам сразу добил мяч в сетку – 1:0.