Интер – Порту – 1:0 – видео гола и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
23 февраля 09:45 - Читати українською
Интер дожал Порту в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Смотрите видео гола и обзор матча.
завершено
Отавио 78’
78’ Отавио
Оба голкипера продемонстрировали отличную игру и уберегли свои владения "сухими" до перерыва. На старте второго тайма Порту немного зажал Интер, но Онана оставался безупречным. Особенно эффектным был двойной сейв камерунца на 57-й минуте.
Интер в большинстве дожал Порту – джокер Лукаку, судья спас фейр-плей, "нерадзурри" снова ссорились на поле
Концовка встречи была за Интером. Отавио получил вторую желтую, и "нерадзурри" успели воспользоваться численным преимуществом. Джокер миланцев Ромелу Лукаку со второго этажа попал в штангу, но сам сразу добил мяч в сетку – 1:0.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter