"Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка изменила все. Но сделали выводы, сменили немного состав.

Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ – сюрприз от Де Дзерби

Реал, конечно, фаворит, но мы будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня. Сейчас сложная обстановка в группе. Плохо, что в первом туре проиграли и теперь непросто. Но мы будем стараться", – заявил Срна перед матчем.

Напомним, Реал принимает Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Подопечные Де Дзерби до поединка подошли на последней строчке группы D с одним зачетным баллом.

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