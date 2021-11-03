Срна: Реал – фаворит, но в прошлом сезоне Шахтеру удалось показать свой футбол
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна вспомнил триумф "горняков" над Реалом в прошлом розыгрыше ЛЧ.
"Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка изменила все. Но сделали выводы, сменили немного состав.
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Реал, конечно, фаворит, но мы будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня. Сейчас сложная обстановка в группе. Плохо, что в первом туре проиграли и теперь непросто. Но мы будем стараться", – заявил Срна перед матчем.
Напомним, Реал принимает Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Подопечные Де Дзерби до поединка подошли на последней строчке группы D с одним зачетным баллом.
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