И снова украинский клуб, занимающий последнее место в своей группе, стремится к реабилитации в поединке с признанным фаворитом. Где смотреть матч Реал – Шахтер онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO Футбол Первый, где в 19:00 начнет свою работу предматчевая студия. Также встречу можно посмотреть на Воля TV. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:45. Команда Анчелотти не выигрывала дома 3 подряд встречи во всех турнирах. "Сливочные" забили за этот период лишь 1 мяч на Бернабеу, уступив Шерифу. Дончане не отметились ни одним голом за первый круг ЛЧ, но мечтают повторить подвиги прошлого сезона, когда удалось дважды обыграть "королей".

Реал Мадрид – Шахтер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Наставник мадридцев Карло Анчелотти не удивил по составу, а вот тренер дончан Роберто Де Дзерби сумел. Одиннадцатка в целом ожидаемая, но дебютный выход Михаила Мудрика с первых минут (на позиции Манора Соломона) стал настоящим сюрпризом. В общей сложности после 0:5 от Реала в киевской встрече у Шахтера – трио новых исполнителей. Кроме Мудрика, это Степаненко и Матвиенко вместо Педриньо и Кривцова. Команда Лунина произвела только одну вынужденную замену. Травмированного Родриго заменил Карвахаль, соответственно Лукас Васкес из защиты переместился в атаку.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Бензема, Васкес

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Патрик, Мудрик – Фернандо