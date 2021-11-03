"Рахунок 0:5, який був у Києві, я вважаю несправедливим. Перший тайм ми зіграли добре, але забили автогол, а на старті другого тайму одна помилка змінила все. Але зробили висновки, змінили трохи склад.

Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – сюрприз від Де Дзербі

Реал, звичайно, фаворит, але ми гратимемо у свій футбол. Минулого сезону це вдалося, можливо, вдасться і сьогодні. Зараз складна ситуація у групі. Погано, що у першому турі програли, і тепер непросто. Але ми старатимемось", – заявив Срна перед матчем.

Нагадаємо, Реал приймає Шахтар в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Підопічні Де Дзербі до поєдинку підійшли на останній сходинці групи D з одним заліковим балом.

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