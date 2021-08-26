"Интер и Реал сменили тренеров, но, возможно, даже улучшили уровень. В группе есть и Шериф – я не слишком хорошо знаю эту команду, однако они отлично играли с Динамо Загреб. После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или тяжелая. В Лиге чемпионов можно встретить Ливерпуль, Манчестер, ПСЖ... Просто будем играть и посмотрим.

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Интер? Крепкая команда с сильными футболистами. Они сменили тренера. Тактически он, можно сказать, играет почти так же, как и предыдущий наставник. Интер остался без Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.

Когда я был молодым, все в Италии, конечно, смотрели на Реал, как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали крепкие футболисты. Возможно, поэтому я на пресс-конференциях говорил о Реале. На самом деле, в последние годы Барселона в Испании стала лучше, чем Реал. Однако мы до сих пор можем считать, что мадридский Реал – одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они прекрасно выступают, у них крепкие футболисты. Играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.

Шериф – "темная лошадка" группы? Абсолютно нет. Мы очень уважаем Шериф – они выиграли 3:0 загребское Динамо. Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. На самом деле, в прошлом сезоне мы видели, что Интер, когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, однако в конечном итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов следует всегда уважать всех и думать о каждом матче", – приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Отметим, что "горняки" попали в группу D, где сыграют против Интера, Реала и молдавского Шерифа, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.

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