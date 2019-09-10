Срна может стать амбассадором УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин предложил тренеру Шахтера Дарио Срне должность амбассадора УЕФА.

Генеральный директор Шахтера в своем Facebook сообщил, что Дарио Срна получил предложение от Александра Чеферин стать амбассадором УЕФА.

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"Сегодня вместе с Дарио Срной в штаб-квартире УЕФА в Ньоне встретились с президентом УЕФА Александром Чеферином. Обсудили тенденции и будущее европейского клубного футбола. Приятно, что в ходе встречи Дарио получил официальное предложение стать амбассадором УЕФА", – написал Палкин.

Напомним, прошлым летом хорват завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в Шахтере.