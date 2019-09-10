Срна може стати амбасадором УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін запропонував тренеру Шахтаря Даріо Срні посаду амбасадора УЄФА.

Генеральний директор Шахтаря у своєму Facebook повідомив, що Даріо Срна отримав пропозицію від Александра Чеферіна стати амбасадором УЄФА.

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"Сьогодні разом з Даріо Срною в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні зустрілися з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Обговорили тенденції і майбутнє європейського клубного футболу. Приємно, що в ході зустрічі Даріо отримав офіційну пропозицію стати амбасадором УЄФА", – написав Палкін.

Нагадаємо, минулого літа хорват завершив кар'єру футболіста і увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру в Шахтарі.