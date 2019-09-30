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Срна: Малиновский – фантастический игрок, не понимаю, как он не попал в основную команду Шахтера

21:20 167 Читати українською
Срна: Малиновский – фантастический игрок, не понимаю, как он не попал в основную команду Шахтера
Дарио Срна / фото: ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна поделился мнением о сопернике "горняков" во 2-м туре Лиги чемпионов – Аталанту.

 

"У Аталанты очень сильная атака, а также хороший тренер. Нужно стараться играть один в один, делать ставку на атаку, тогда в обороне соперника возникнут проблемы, как у любой команды.

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В их составе есть Иличич, Гомес, Сапата, Малиновский. Руслан играл за Шахтер, и я не понимаю, почему он не стал игроком первой команды. Он заслуживает всего, чего добился. Фантастический игрок", – поделился Срна в комментарии TMW.

Напомним, матч 2-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер состоится завтра, 1 октября. Начало игры в 19:55.

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