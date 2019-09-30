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Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

15:12 78 Читати українською
Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 октября 2019

Аталанта примет Шахтер во втором туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Аталанта – Шахтер состоится 1 октября в Милане на стадионе Сан-Сиро. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Шахтер подходит к игре явным аутсайдером поединка. Специалисты букмекерской конторы Марафон победу чемпиона Украины оценивают довольно приличным коэффициентом 4,50. Ничья тоже считается успехом для "горняков" – на нее принимают ставки с коэффициентом 4,10. А вот победа Аталанты является наиболее вероятным итогом встречи, ведь 3 очка итальянской команды оцениваются только в 1,79.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов 2019/20 как Шахтер, так и Аталанта потерпели разгромные поражения. Руслан Малиновский и компания капитулировали в Загребе (0:4) против местного Динамо, а подопечные Луиша Каштру на ОСК Металлист уступили Манчестер Сити – 0:3.

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Украинцы за рубежом Марафон Лига чемпионов Шахтер Шахтер Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта - Шахтер Аталанта Аталанта букмекеры
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