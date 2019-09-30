Срна: Маліновський – фантастичний гравець, не розумію, як він не потрапив до основної команди Шахтаря

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна поділився думкою про суперника "гірників" у 2-му турі Ліги чемпіонів – Аталанти.

"У Аталанти дуже сильна атака, а також хороший тренер. Потрібно намагатися грати один в один, робити ставку на атаку, тоді в оборони суперника виникнуть проблеми, як у будь-якої команди.

Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

У їхньому складі є Ілічіч, Гомес, Сапата, Маліновський. Руслан грав за Шахтар, і я не розумію, чому він не став гравцем першої команди. Він заслуговує всього, чого домігся. Фантастичний гравець", – поділився Срна в коментарі TMW.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться завтра, 1-го жовтня. Початок гри о 19:55.

Аталанта – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів