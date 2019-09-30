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Срна: Маліновський – фантастичний гравець, не розумію, як він не потрапив до основної команди Шахтаря

21:20 697 Читать на русском
Срна: Маліновський – фантастичний гравець, не розумію, як він не потрапив до основної команди Шахтаря
Даріо Срна / фото: ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна поділився думкою про суперника "гірників" у 2-му турі Ліги чемпіонів – Аталанти.

 

"У Аталанти дуже сильна атака, а також хороший тренер. Потрібно намагатися грати один в один, робити ставку на атаку, тоді в оборони суперника виникнуть проблеми, як у будь-якої команди.

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У їхньому складі є Ілічіч, Гомес, Сапата, Маліновський. Руслан грав за Шахтар, і я не розумію, чому він не став гравцем першої команди. Він заслуговує всього, чого домігся. Фантастичний гравець", – поділився Срна в коментарі TMW.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться завтра, 1-го жовтня. Початок гри о 19:55.

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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Аталанта - Шахтар Даріо Срна Даріо Срна
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