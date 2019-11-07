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Срна: Должны были выиграть у Динамо Загреб

11:50 39 Читати українською
Срна: Должны были выиграть у Динамо Загреб
Дарио Срна / ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна разочарован потерей очков "горняками" в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

"Что сказать по игре, стресс очень большой. 3:3 после 1:3 – очень хороший счет. С нашими опытом, скоростью и качеством мы должны были закончить матч гораздо раньше, должны были выиграть. А удаленного Марлоса не надо обвинять, он тоже человек", – цитирует слова Срны Football.ua.

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Напомним, Шахтер в матче 4-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо сумел уже в добавленное время спасти ничью, уступая на 90-й минуте 1:3. На третьей и восьмой добавленных к матчу минутах Мораес и Тете с пенальти добыли для "горняков" одно очко.

Следующий матч в группе С дончане проведут на выезде против Манчестер Сити. Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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