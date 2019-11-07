Срна: Должны были выиграть у Динамо Загреб

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна разочарован потерей очков "горняками" в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

"Что сказать по игре, стресс очень большой. 3:3 после 1:3 – очень хороший счет. С нашими опытом, скоростью и качеством мы должны были закончить матч гораздо раньше, должны были выиграть. А удаленного Марлоса не надо обвинять, он тоже человек", – цитирует слова Срны Football.ua.

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Напомним, Шахтер в матче 4-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо сумел уже в добавленное время спасти ничью, уступая на 90-й минуте 1:3. На третьей и восьмой добавленных к матчу минутах Мораес и Тете с пенальти добыли для "горняков" одно очко.

Следующий матч в группе С дончане проведут на выезде против Манчестер Сити. Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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