Срна: Решил перейти в Шахтер, чтобы помочь семье с кредитом

Экс-игрок донецкого Шахтера, а ныне ассистент главного тренера команды, Дарио Срна рассказал о роли отца в своей жизни.

"Хайдук пригласил, когда мне было 15-16 лет. Сначала у меня были проблемы, потому что мой отец из Боснии. В то время некоторые люди не любили боснийцев, поэтому я не играл. Было сложно, но я могу проиграть битву, но не войну.

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В 21-летнем возрасте я получил предложение от Шахтера. Я решил его принять, потому что моя семья взяла кредит и я хотел помочь с этим. Приехал в Донецк, думая, что проведу там 2-3 года. Но президент сказал, что собирается сделать отличную команду на большом стадионе. Ответил: "Хорошо, посмотрим".

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Горжусь своим отцом. Когда ему было совсем плохо, – это было перед Евро-2016, – я спросил его, хочет ли он, чтобы я остался. Он тогда уже почти не мог говорить, но посмотрел на меня и сказал: "Дарио, соберись и отправляйся во Францию". После матча с Турцией я узнал о его смерти. Это было нелегко, но я знал, что он гордился мной, ведь я сыграл за него, за семью и за Хорватию", – цитирует Срну издание Sportsport.ba.

Напомним, 37-летний хорват выступал за Шахтер с 2003 по 2018 годы. Впоследствии, он год провел в Серии А в составе Кальяри, а с лета работает в тренерском штабе наставника "горняков" Луиша Каштру.

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