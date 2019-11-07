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Срна: Повинні були виграти у Динамо Загреб

11:46 320 Читать на русском
Срна: Повинні були виграти у Динамо Загреб
Даріо Срна / ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Даріо Срна розчарований втратою очок "гірниками" у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
 
Алан Патрік 13’
Марлос 79’
Жуніор Мораєс 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
90+3’ Жуніор Мораєс
90+8’ Тете

"Що сказати по грі, стрес дуже великий. 3:3 після 1:3 – дуже хороший рахунок. З нашими досвідом, швидкістю і якістю ми повинні були закінчити матч набагато раніше, повинні були виграти. А вилученого Марлоса не треба звинувачувати, він теж людина", – цитує слова Срни Football.ua.

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Нагадаємо, Шахтар у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо зумів вже у доданий час врятувати нічию, поступаючись на 90-й хвилині 1:3. На третій на восьмій доданих до матчу хвилинах Мораєс та Тете з пенальті здобули для "гірників" один заліковий бал.

Наступний матч у групі С дончани проведуть на виїзді проти Манчестер Сіті. Матч відбудеться 26 листопада о 22:00 за київським часом.

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