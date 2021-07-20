Один из руководителей Генка Димитри Де Конде поделился ожиданиями от противостояния с украинской командой в третьем квалификационном раунде самого престижного еврокубка.

"Шахтер может не быть привлекательным соперником, но это очень хорошая команда. Это матч Лиги чемпионов. У клуба очень большие финансовые возможности.

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Мы тоже имеем много качеств. Должны поверить в свои шансы, решиться на риск", – цитирует Де Конде Voetbalbelgie.

Напомним, первую встречу против Генка "горняки" проведут на выезде в Бельгии 3 августа, ответный матч состоится ровно через неделю – 10 числа.

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