Очільник Генка Дімітрі Де Конде поділився очікуваннями від протистояння з українською командою у третьому кваліфікаційному раунді найпрестижнішого єврокубка.

"Шахтар може не бути привабливим суперником, але це дуже хороша команда. Це матч Ліги чемпіонів. У клубу дуже великі фінансові можливості.

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Ми теж маємо багато якостей. Повинні повірити в свої шанси, наважитися на ризик", – цитує Де Конде Voetbalbelgie.

Нагадаємо, першу зустріч проти Генка "гірники" проведуть на виїзді у Бельгії 3 серпня, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень – 10 числа.

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