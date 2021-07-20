"Я не буду оригинальным, на мой взгляд, Шахтер – фаворит в этой паре. Хотя нельзя забывать, что у Генка очень настырные нападающие, которые могут осложнить жизнь обороне "горняков".

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И все же, класс Шахтера выше. Тем более, что дончане на этот раз ударно поработали на трансферном рынке, потратив на приобретение нескольких легионеров колоссальную по украинским меркам сумму. Их и покупали, прежде всего, для успешных выступлений на международной арене.

Кстати, бельгийские клубы – удобные для Шахтера. Помнится, в последнем противостоянии "горняки" дважды легко одолели Гент. И хотя Генк – мастеровитее команды нашего Романа Яремчука, все же, уверен, что донетчане преодолеют этот рубеж.

Нового тренера Шахтера Роберто Де Дзерби считают едва ли не самым перспективным тренером в Италии, хотя в его активе нет громким побед. Надеюсь, что появление у руля Шахтера поможет Роберто ликвидировать этот пробел", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, соперником Шахтера в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов будет бельгийский Генк. Поединки пройдут в августе.

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