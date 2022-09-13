Спортинг – Тоттенхэм – 2:0 – видео голов и обзор первого поражения Конте в сезоне
23:34 - Читати українською
Тоттенхэм сенсационно уступил Спортингу во 2 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Игра на протяжении поединка была достаточно равной, но максимум выжать сумели хозяева. После двух атак на последних минутах на табло было 2:0 в пользу Спортинга.
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Для Тоттенхэма это первое поражение в сезоне во всех турнирах. До этого были пять побед и две мировые. Сейчас у "шпор" три очка в группе D Лиги чемпионов, у лиссабонцев максимум – 6 зачетных баллов.
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