Игра на протяжении поединка была достаточно равной, но максимум выжать сумели хозяева. После двух атак на последних минутах на табло было 2:0 в пользу Спортинга.

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