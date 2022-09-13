Спортінг – Тоттенхем – 2:0 – відео голів та огляд першої поразки Конте в сезоні
13 вересня 23:34 - Читать на русском
Тоттенхем сенсаційно поступився Спортінгу у 2 турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
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Гра протягом поєдинку була доволі рівною, але максимум витиснути зуміли господарі. Після двох атак на останніх хвилинах на табло було 2:0 на користь Спортінга.
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Для Тоттенхема це перша поразка у сезоні у всіх турнірах. До цього були 5 перемог та дві мирові. Наразі у "шпор" три очки у групі D Ліги чемпіонів, лісабонці мають максимум – 6 залікових балів.
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