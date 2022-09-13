Гра протягом поєдинку була доволі рівною, але максимум витиснути зуміли господарі. Після двох атак на останніх хвилинах на табло було 2:0 на користь Спортінга.

Тоттенхем драматично програв Спортінгу в Лізі чемпіонів, Інтер здолав чеську Вікторію

Для Тоттенхема це перша поразка у сезоні у всіх турнірах. До цього були 5 перемог та дві мирові. Наразі у "шпор" три очки у групі D Ліги чемпіонів, лісабонці мають максимум – 6 залікових балів.