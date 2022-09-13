Лига чемпионов в разгаре. Сегодня проходят первые матчи второго тура самого престижного турнира Европы.

Лига чемпионов, 2 тур

Спортинг – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Паулиньо, 90, Гомеш, 90+3

Виктория Плзень – Интер – 0:2

Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 71

Удаление: Буха, 61 (В)

Виктория из Пльзеня потерпела очередное поражение. Чешская команда вообще не может навязать борьбу фаворитами группы. В первом туре проиграла Барселоне, сегодня – уступила Интеру. "Нерадзурри" забили всего два гола, но доминировали весь матч.

Даже не включая высокие скорости, Интер создал моментов на разгром. Счет открыл Джеко. Впоследствии босниец мог оформить дубль, но упустил шанс. Как и Мхитарян, Шкриньяр и Дюмфрис. В конце матча Джеко и Дюмфрис реабилитировались, поймав Викторию на контратаке.

Чехи выглядели слишком слабо, а в середине второго тайма еще и остались в меньшинстве – грубо сфолил Буха. Виктория остается на дне группы С, а Интер сравнялся с Баварией и Барселоной по очкам.

Тоттенхэм неожиданно уступил Спортингу. Соперники встречались в Португалии в статусе лидеров квартета D после побед в первых турах. До перерыва лучшие моменты имел Ришарлисон. Бразилец даже забил, воспользовавшись классным открыванием Кейна, но судьи зафиксировали офсайд.

Спортинг хорошо отвечал. Шикарный проход удался Эдвардсу – воспитанник Тоттенхэма подхватил мяч в центре поля и обыграл половину своей бывшей команды, но Льориса не пробил. Кейну никак не удавалось акцентировано пробить, Эмерсону не хватило бомбардирских навыков. Перишич также упустил свой шанс.

Развязка наступила в компенсированное время. Сенсационная развязка! Спортинг вырвал победу. Сначала Льорис вытащил опасный удар Порро, но с этого углового хозяева открыли счет – Паулиньо замкнул подачу того же Порро. Красивую точку поставил Артур Гомеш. Новичок Спортинга забил, эфектно проскочив нескольких оппонентов. Лиссабон с 6 очками возглавил группу.