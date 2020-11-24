Спасение Челси имени Жиру в видеообзоре матча с Ренном – 1:2
22:25 - Читати українською
Челси на выезде обыграл Ренн. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
Оливье Жиру 90+1’
90+1’ Оливье Жиру
Челси ожидаемо открыл счет в матче с французским Ренном. Это Хадсон-Одой реализовал выход один на один после роскошного паса. На 85 минуте Ренн сравнял ситуацию на табло усилиями Гирасси, однако Жиру сумел вырвать победу в добавленное арбитром время. Француз выиграл верховую борьбу на добивании.
Лига чемпионов: Челси и Севилья одержали валидольные победы и стали первыми участниками 1/8 финала
Победа 2:1 обеспечила Челси выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с десятью очками. Ренн с одним пунктом расположился последним, однако еще будет бороться с Краснодаром за место в плей-офф Лиги Европы.
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