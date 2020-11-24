Челси ожидаемо открыл счет в матче с французским Ренном. Это Хадсон-Одой реализовал выход один на один после роскошного паса. На 85 минуте Ренн сравнял ситуацию на табло усилиями Гирасси, однако Жиру сумел вырвать победу в добавленное арбитром время. Француз выиграл верховую борьбу на добивании.

Лига чемпионов: Челси и Севилья одержали валидольные победы и стали первыми участниками 1/8 финала

Победа 2:1 обеспечила Челси выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с десятью очками. Ренн с одним пунктом расположился последним, однако еще будет бороться с Краснодаром за место в плей-офф Лиги Европы.