Челсі на виїзді обіграв Ренн. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Челсі очікувано відкрив рахунок у матчі з французьким Ренном. Це Хадсон-Одой реалізував вихід віч-на-віч після розкішного пасу. На 85 хвилині Ренн зрівняв ситуацію на табло зусиллями Гірассі, проте Жиру зумів вирвати перемогу у доданий арбітром час. Француз виграв верхову боротьбу на добиванні.

Ліга чемпіонів: Челсі та Севілья здобули валідольні перемоги та стали першими учасниками 1/8 фіналу

Перемога 2:1 забезпечила Челсі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з десятьма очками. Ренн з одним пунктом розташувався останнім, проте ще буде боротись з Краснодаром за місце у плей-офф Ліги Європи.