Порятунок Челсі імені Жиру у відеоогляді матчу з Ренном – 1:2
22:25 - Читать на русском
Челсі на виїзді обіграв Ренн. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Олів'є Жиру 90+1’
90+1’ Олів'є Жиру
Челсі очікувано відкрив рахунок у матчі з французьким Ренном. Це Хадсон-Одой реалізував вихід віч-на-віч після розкішного пасу. На 85 хвилині Ренн зрівняв ситуацію на табло зусиллями Гірассі, проте Жиру зумів вирвати перемогу у доданий арбітром час. Француз виграв верхову боротьбу на добиванні.
Ліга чемпіонів: Челсі та Севілья здобули валідольні перемоги та стали першими учасниками 1/8 фіналу
Перемога 2:1 забезпечила Челсі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з десятьма очками. Ренн з одним пунктом розташувався останнім, проте ще буде боротись з Краснодаром за місце у плей-офф Ліги Європи.
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