Спасательный шедевр в видеообзоре матча Зенит – Челси – 3:3
Челси и Зенит выдали феерическую ничью в 6 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Вернер забил уже на старте – для россиян это был самый быстрый пропущенный мяч в ЛЧ в истории. Несмотря на это, Зенит не опустил голову и к перерыву уже вел в счете благодаря неплохим мячам Клаудиньо и Азмуна.
Челси не удержал победу над Зенитом и отдал первое место группы ЛЧ – Вернера прорвало, команду Тухеля лихорадит.
Во втором тайме голы Лукака и Вернера вернули Челси лидерство, но уже в добавленное арбитром время Оздоев шедевральным ударом спас очко для россиян. Подопечные Тухеля завершили групповой этап вторыми, команда Семака финишировала третьей и сыграет в плей-офф Лиги Европы.