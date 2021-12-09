Челси и Зенит выдали феерическую ничью в 6 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Вернер забил уже на старте – для россиян это был самый быстрый пропущенный мяч в ЛЧ в истории. Несмотря на это, Зенит не опустил голову и к перерыву уже вел в счете благодаря неплохим мячам Клаудиньо и Азмуна.

Челси не удержал победу над Зенитом и отдал первое место группы ЛЧ – Вернера прорвало, команду Тухеля лихорадит.