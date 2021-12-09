Рятівний шедевр у відеоогляді матчу Зеніт – Челсі – 3:3
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Челсі та Зеніт видали феєричну нічию у 6-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
38’ Клаудінью
42’ Сердар Азмун
90+4’ Магомед Оздоєв
Тімо Вернер 2’
Ромелу Лукаку 62’
Тімо Вернер 85’
2’ Тімо Вернер
38’ Клаудінью
42’ Сердар Азмун
62’ Ромелу Лукаку
85’ Тімо Вернер
90+4’ Магомед Оздоєв
Вернер забив вже на старті – для росіян це був найшвидший пропущений м'яч в ЛЧ в історії. Незважаючи на це, Зеніт не опустив голову і до перерви вже вів у рахунку завдяки старанням Клаудінью й Азмуна.
Челсі не втримав перемогу над Зенітом і віддав перше місце групи ЛЧ – Вернера прорвало, команду Тухеля лихоманить
У другому таймі голи Лукаку і Вернера повернули Челсі перевагу, та вже у доданий арбітром час Оздоєв шедевральним ударом врятував очко для росіян. Підопічні Тухеля завершили груповий етап другими, команда Сємака фінішувала третьою і зіграє у плей-офф Ліги Європи.
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