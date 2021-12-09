Челсі та Зеніт видали феєричну нічию у 6-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Вернер забив вже на старті – для росіян це був найшвидший пропущений м'яч в ЛЧ в історії. Незважаючи на це, Зеніт не опустив голову і до перерви вже вів у рахунку завдяки старанням Клаудінью й Азмуна.

Челсі не втримав перемогу над Зенітом і віддав перше місце групи ЛЧ – Вернера прорвало, команду Тухеля лихоманить

У другому таймі голи Лукаку і Вернера повернули Челсі перевагу, та вже у доданий арбітром час Оздоєв шедевральним ударом врятував очко для росіян. Підопічні Тухеля завершили груповий етап другими, команда Сємака фінішувала третьою і зіграє у плей-офф Ліги Європи.