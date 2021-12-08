Поединок 6 тура ЛЧ между Зенитом и Челси станет для российского гранда памятным, но со знаком минус.

"Сине-бело-голубые" вынимали мяч из своих ворот уже в самом дебюте встречи. Забил в Санкт-Петербурге Тимо Вернер уже на 1 минуте 22 секунды.

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Как сообщает OptaIvan , это был самый быстрый пропущенный гол Зенита в истории за время выступлений в Лиге чемпионов. Ранее рекорд был установлен Иско, который в 2012 году в футболке Малаги забил на 2:43. Для Челси этот мяч стал самым быстрым в истории ЛЧ.

К слову, поединок 6-го тура Лиги чемпионов против лондонцев для Зенита является юбилейным в еврокубках – 200-м.

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