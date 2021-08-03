Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Мальме – Рейнджерс – 2:1

Голы: Риекс, 47, Бирманчевич, 49 – Дэвис, 90+5

Спарта – Монако – 0:2

Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59

В Швеции местный чемпион Мальме разыграл спокойный первый тайм с Рейнджерс, нанеся на двоих всего два удара в створ ворот за 45 минут. А вот стартовые минуты второй половины отправили шотландцев в нокдаун. Сначала Велько Бирманчевич пасом нашел в штрафной Серена Риекса, а тот прицельно пробил в нижний угол. В свою очередь через две минуты уже сербский хавбек взял на себя роль голеадора, воспользовавшись выверенной передачей Кристиансена. Оправиться от двойного удара скандинавов подопечные Стивена Джеррарда долго не могли. Лишь в добавленное арбитром время ветеран Стивен Дэвис забил важнейший мяч "синих", решившись на удар с линии штрафной.

Значительно живее начался поединок в Праге. Потенциальные соперники Шахтера в следующем раунде – Спарта и Монако – пытались отвечать на выпады друг друга. В частности, на выстрел Головина после рывка (рядом со стойкой) "красные" ответили неточным ударом Панака с пределов штрафной. Далее Визнер мог забить монегаскам головой, но мяч предательски обошел ворота. Тем временем гости подобным моментом воспользовались: Головин подал угловой, а Олерьен Чуамени ударом головой переиграл Нице. Шанса оправиться на старте второго тайма Монако пражанам не предоставил. На 57-й минуте Кевин Фолланд после передачи Диопа эффектным выстрелом от стойки удвоил преимущество княжеского клуба. Спарта пыталась забить хотя бы один мяч, но фактически создала единственній момент. Это Пешек бил из удобной позиции, но Нюбель справился с этим выпадом чехов.