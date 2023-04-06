Челси официально объявил имя нового тренера – камбек легенды для Мудрика
Лондонцы оперативно нашли замену Грэму Поттеру. До конца сезона Челси будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
Руководство Челси рассматривало несколько кандидатов на должность главного тренера, но свой выбор остановило на легенде "синих" – Фрэнке Лэмпарде.
Мудрика купил сумасшедший профан – увольнение Поттера столь логично, сколь и абсурдно
Как сообщает официальный сайт лондонцев, Лэмпард возглавит команду до конца текущего сезона. С июля 2019-го по январь 2021-го специалист уже тренировал Челси.
Челси идет на 11 месте в АПЛ и встретится с Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов. Михаил Мудрик пока что не забивал за новый клуб.
Напомним, что Лэмпард был уволен с должности главного тренера Эвертона в январе этого года. Он был наставником Виталия Миколенко.
Челси и Ливерпуль расписали кризисную ничью: Мудрику дали мизер, неудобное изменение нового тренера, у Клоппа все ужасно