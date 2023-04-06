Лондонцы оперативно нашли замену Грэму Поттеру. До конца сезона Челси будет тренировать Фрэнк Лэмпард.

Руководство Челси рассматривало несколько кандидатов на должность главного тренера, но свой выбор остановило на легенде "синих" – Фрэнке Лэмпарде.

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Как сообщает официальный сайт лондонцев, Лэмпард возглавит команду до конца текущего сезона. С июля 2019-го по январь 2021-го специалист уже тренировал Челси.

Челси идет на 11 месте в АПЛ и встретится с Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов. Михаил Мудрик пока что не забивал за новый клуб.

Напомним, что Лэмпард был уволен с должности главного тренера Эвертона в январе этого года. Он был наставником Виталия Миколенко.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

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