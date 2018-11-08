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Бензема стал 7 игроком в истории Реала, которому покорилось невероятное достижение

7 ноября 23:21 85 Читати українською
Бензема стал 7 игроком в истории Реала, которому покорилось невероятное достижение
Карим Бензема и Гарет Бейл / соцсети

Форвард Реала Карим Бензема стал 7 игроком Реала, который забил 200 голов в футболке "сливочных".

Реал в матче 4 тура Лиги чемпионов пожаловал в гости к чешской Виктории Пльзень. В первом тайме форвард "сливочных" Карим Бензема отличился дублем, достигнув отметки в 200 голов за "королевский клуб".

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Француз стал лишь 7 игроком, кому покорился этот показатель результативности. Реал в случае победы сравняется с Ромой по количеству набранных очков.

Виктория после 3 туров имеет 1 очко и находится на дне турнирной таблицы группы G.

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Виктория Пльзень - Реал Мадрид: Среда 07 ноября 2018

Виктория Пльзень
Матч окончен
0 : 5
Реал Мадрид
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Теги
Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Виктория Пльзень - Реал Мадрид Карим Бензема Карим Бензема
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