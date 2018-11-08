Лига чемпионов: Реал уничтожил Викторию, Бавария победила АЕК Чигринського

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал сорвал злость на чешской Виктории, Бавария вплотную приблизилась к плей-офф после победы над АЕКом.

Мадридский Реал пришел в гости к Виктории в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже в первом тайме "сливочные" отгрузили чемпиону Чехии 4 гола, дубль на счету Карима Бензема, который достиг отметки в 200 голов за "королевский клуб". Во втором тайме Тони Кроос установил окончательный счет в матче.

Бавария дома принимала аутсайдера группы Е афинский АЕК. Украинец Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч. Мюнхенцы благодаря дублю Роберта Левандовски повторили результат афинского матча. В другом поединке этого квартета Аякс и Бенфика сыграли вничью 1:1.

Лига чемпионов. Групповой этап, 4 тур

Виктория – Реал Мадрид – 0:5

Голы: Бензема, 21, 37, Каземиро, 23, Бейл, 40, Кроос, 67

Бавария – АЕК – 2:0

Голы: Левандовски, 31 (пен.), 71

Бенфика – Аякс – 1:1

Голы: Жонас, 29 – Тадич, 61