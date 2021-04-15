Двое домашних любимцев Александра и его жены Влады тоже внимательно наблюдали, как их хозяин противостоит Холанду и Ко в битве за полуфинал ЛЧ.

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При этом оба бульдога позировали с атрибутикой Ман Сити – мячом, флагом и фанатским шарфом. Соответствующее фото выложила Влада Зинченко в Instagram.

Напомним, Ман Сити дважды обыграл Боруссию со счетом 2:1 и впервые за 5 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет ПСЖ, а другого финалиста определят Реал и Челси.

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