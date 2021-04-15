По завершении поединка 1/4 финала ЛЧ Боруссия Д – Манчестер Сити (1:2) в объектив телекамер попал Эрлинг Холанд, которому так и не удалось забить в ворота Эдерсона. Форвард "шмелей" держал футболку "горожан" с 11-м номером, под которым выступает Александр Зинченко. Украинец провел поединок против Боруссии от свистка до свистка и помог своей команде выйти в полуфинал турнира – впервые с момента переезда Александра в Манчестер.

Боруссия Д – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Единственное, что сделал сегодня Холанд – "забил" футболку Зинченко", – шутят в соцсетях. Заметим, что Манчестер Сити стал первой командой Лиги чемпионов, ворота которой 20-летний норвежец так и не сумел поразить за последние два сезона – с момента дебюта Холанда в турнире.

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К слову, в полуфинале ЛЧ Ман Сити сыграет с ПСЖ. Обладателя другой путевки в финал определят Реал и Челси. Поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

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