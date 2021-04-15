Універсал Манчестер Сіті мав незвичних прихильників у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Борусії Дортмунд.

Олександр Зінченко з дружиною і собаками / Instagram Зінченка

Двоє домашніх улюбленців Олександра та його дружини Влади теж уважно спостерігали, як їхній господар протистоїть Холанду і Ко у битві за півфінал ЛЧ.

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При цьому обидва бульдоги позували з атрибутикою Ман Сіті – м'ячем, прапором і фанатським шарфом. Відповідну світлину виклала Влада Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, Ман Сіті двічі обіграв Борусію з рахунком 2:1 і вперше за 5 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Суперником "містян" стане ПСЖ, а іншого фіналіста визначать Реал та Челсі.

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