"Я бы отметил всю команду, потому что реально все сыграли хорошо. Понятно, что Додо был самым активным, Исмаили просто съел Дюмфриса, не дав создать вообще ничего. Жаль, что травмировался Траоре. Дюмфрис, конечно, случайно упал на него. Не знаю, что у него там с коленом, но потеря обидно. Педриньо заменил Траоре и сыграл точно не хуже его. Все, что нужно делать нападающему, он делал: бил по воротам, цеплялся. Могу его только похвалить.

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Когда Шахтер играет так хорошо, то в голову сразу приходит мысль: "Как же вы вообще теряете очки в нашем чемпионате?". Смотришь на эту игру и думаешь, что отрыв должен быть очков 20. Я увидел качество игры, которое я жду, и которое ждут болельщики. Думаю, Реалу будет сложно против Шахтера, и всем будет сложно. Главное, чтобы Шахтер сейчас не зазнался, потому что когда игра летает то вверх, то вниз, это говорит о том, что стабильности нет", – цитирует Леоненко сайт ТК "Футбол".

Добавим, что в воскресенье (3 октября) Шахтер встретится с Динамо в рамках 10-го тура УПЛ. Сейчас киевляне опережают извечного конкурента на 3 очка.

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