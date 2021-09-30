"Я б відзначив всю команду, тому що реально всі зіграли добре. Зрозуміло, що Додо був найактивнішим, Ісмаїлі просто з'їв Дюмфріса, не давши створити взагалі нічого. Шкода, що травмувався Траоре. Дюмфріс, звичайно, випадково ліг на нього. Не знаю, що у нього там з коліном, але втрата прикра. Педрінью замінив Траоре і зіграв точно не гірше за нього. Все, що треба робити нападнику, він робив: бив по воротах, чіплявся. Можу його тільки похвалити.

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Коли Шахтар грає так добре, то в голову відразу приходить думка: "Як же ви взагалі втрачаєте очки в нашому чемпіонаті?". Дивишся на цю гру і думаєш, що відрив повинен бути очок 20. Я побачив якість гри, яку я чекаю, і яку чекають вболівальники. Думаю, Реалу буде складно проти Шахтаря, та й усім буде складно. Головне, щоб Шахтар зараз не зазнався, тому що коли гра літає то вгору, то вниз, це говорить про те, що стабільності немає", – цитує Леоненка сайт ТК "Футбол".

Додамо, що у неділю (3 жовтня) Шахтар зустрінеться з Динамо в рамках 10-го туру УПЛ. Наразі кияни випереджають одвічного конкурента на 3 очки.

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