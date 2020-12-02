"Сложно смириться с результатом матча. Мы быстро забили Интеру и сегодня нам почти удалось сделать то же самое.

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Возможно, мы сыграли не так эффективно, но первый тайм нам удался. При счете 0:1 любая ошибка может дорого обойтись. Когда пропустили второй – наверное, перестали верить, что можем изменить ход матча, но пытались до самого конца.

Положение в турнирной таблице говорит, что нам нужно побеждать в заключительном матче. Другого выхода у нас нет. Это все, что мы можем", – цитирует Крооса официальный сайт УЕФА.

Напомним, мадридский Реал в Киеве в матче 5-го тура Лиги чемпионов уступил донецкому Шахтеру со счетом 0:2 и опустился на третью строчку турнирной таблицы группы В.

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