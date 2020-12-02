"Складно змиритися з результатом матчу. Ми швидко забили Інтеру і сьогодні нам майже вдалося зробити те ж саме.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Можливо, ми зіграли не так ефективно, але перший тайм нам вдався. За рахунку 0:1 будь-яка помилка може дорого обійтися. Коли пропустили другий – напевно, перестали вірити, що можемо змінити хід матчу, але намагалися до самого кінця.

Положення у турнірній таблиці говорить, що нам потрібно перемагати в заключному матчі. Іншого виходу у нас немає. Це все, що ми можемо", – цитує Крооса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, мадридський Реал у Києві у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів поступився донецькому Шахтарю з рахунком 0:2 і опустився на третю сходинку турнірної таблиці групи В.

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